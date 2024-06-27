Дорожное освещение обновили еще в 6 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора отремонтировали линии освещения вдоль дорог в шести городских округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Как пояснили в ведомстве, линии освещения отремонтировали на дорогах в Серебряных Прудах, в Егорьевске, в Дмитрове, а также на Егорьевском шоссе в деревне Соболево Орехово-Зуевского округа, Старосимферопольском шоссе в деревне Родионовка Серпухова, и в Шатуре.

Специалисты регулярно обследуют региональные дороги и особое внимание уделяют элементам, которые влияют на безопасность автомобилистов и пешеходов: линиям освещения, знакам, светофорам, ограждениям и искусственным неровностям.

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