Дорожное освещение обновили еще в 6 округах Подмосковья

Фото: Пресс-служба Минтранса МО

Специалисты Мосавтодора отремонтировали линии освещения вдоль дорог в шести городских округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Как пояснили в ведомстве, линии освещения отремонтировали на дорогах в Серебряных Прудах, в Егорьевске, в Дмитрове, а также на Егорьевском шоссе в деревне Соболево Орехово-Зуевского округа, Старосимферопольском шоссе в деревне Родионовка Серпухова, и в Шатуре.

Специалисты регулярно обследуют региональные дороги и особое внимание уделяют элементам, которые влияют на безопасность автомобилистов и пешеходов: линиям освещения, знакам, светофорам, ограждениям и искусственным неровностям.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Новая птица-говорун. Кто такой Марк Рютте и способен ли он изменить НАТО

Ефимов: в центре Москвы по программе реновации и комплексного развития построят жилые дома

Фейк: Социальный фонд России оказался «финансовой пирамидой»

«Я не остановлюсь». Чем болеет Селин Дион

Почему все сошли с ума из-за сборной Грузии по футболу

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте