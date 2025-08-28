Дорожно-тропиночную сеть обустроят в лесопарке Одинцова

В Одинцовском городском округе продолжается благоустройство лесопарка «Новая Трехгорка». В настоящее время подрядная организация проводит комплекс работ по санитарной очистке, устройству дорожно-тропиночной сети и прокладке инженерных коммуникаций.

Кроме того, на объекте устанавливают габионы, деревянные борта и другие конструкции. Работы планируется завершить в сентябре 2025 года.

По проекту общая протяженность дорожек в лесной части парка составит более семи километров. Здесь будут обустроены детские и спортивные площадки, многофункциональный павильон для мастер-классов, кафе с перголой, зона тихого отдыха и 24 площадки для барбекю.

Для безопасности на этих площадках установят теневые навесы, рукомойники, видеонаблюдение и контейнеры с песком. Также в лесу появится велодорожка от улицы Кутузовская до делового центра «Орбион» и станции Сколково.