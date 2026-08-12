Дорожники восстановили барьерное ограждение на трассе М-9 «Балтия»

На сотом километре федеральной трассы М-9 «Балтия» в Волоколамском районе ремонтники завершили работы по восстановлению барьерного ограждения.

Ограждение деформировалось после ДТП: водитель не справился с управлением и врезался в отбойник. Ограждение выполнило свою функцию — удержало автомобиль от падения в кювет, никто не пострадал.

Специалисты ремонтной бригады оперативно заменили поврежденные секции ограждения, восстановили стойки крепления и установили новые элементы конструкции. Как пояснили дорожники, при таком ремонте все работы выполняются за один выезд, что обеспечивает безопасность для водителей. Сборку отбойника начинают с конца, что обусловлено конструктивными особенностями ограждения.