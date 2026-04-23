Сезон ремонта дорог открыли в Талдоме

Специалисты Мосавтодора активно проводят работы по уборке и ремонту дорог в Талдомском округе. По информации, предоставленной Минтрансом Подмосковья, на ряде дорог уже проведены необходимые мероприятия.

Так, на улицах Пушкина и Калинина в поселке городского типа Вербилки, а также на улице Полевой в поселке Северный были ликвидированы ямы и дефекты дорожного покрытия. В деревнях Павловичи и Ябдино дороги приведены в нормативное состояние, а на улице Космонавтов в городе Талдоме проведена уборка.

Для обеспечения безопасности дорожного движения специалисты также отремонтировали знаки в городе Талдоме на улицах Розы Люксембург и Объездной, в микрорайоне ПМК-21, а также в поселке городского типа Запрудня на улице Первомайской.