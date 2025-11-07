Дорожники привели в порядок остановки в Павловском Посаде

В рамках плановых работ дорожники провели мероприятия по приведению в нормативное состояние ключевых элементов инфраструктуры в округе. В деревне Евсеево специалисты Мосавтодора осуществили ремонт крышного настила остановочного павильона. Аналогичные работы были проведены в деревне Бывалино, где на одной из остановок был заменен поврежденный поликарбонат. Помимо остановок, внимание было уделено и безопасности дорожного движения, связанной с прилегающими территориями. В поселке Большие Дворы, на улице Дорожная, рабочие провели опиловку зеленых насаждений.

Особое внимание в округе было уделено повышению безопасности движения путем обновления и ремонта дорожных знаков. На оживленных магистралях — Большой Покровской улице и Мишутинском шоссе — были заменены поврежденные и устаревшие дорожные знаки. Кроме того, на Городковской улице было восстановлено освещение. Продолжая работу по обеспечению безопасности, в деревне Улитино был заменен дорожный знак, а в Электрогорске, на Советской улице, произведено обновление покрытия тротуара.