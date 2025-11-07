Дорожники привели в порядок остановки в Павловском Посаде

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты «Мосавтодор» трудятся над поддержанием порядка на региональных дорогах Московской области. По словам специалистов, регулярные мероприятия по комплексному обслуживанию дорожной сети позволяют оперативно реагировать на возникающие проблемы.

В рамках плановых работ дорожники провели мероприятия по приведению в нормативное состояние ключевых элементов инфраструктуры в округе. В деревне Евсеево специалисты Мосавтодора осуществили ремонт крышного настила остановочного павильона. Аналогичные работы были проведены в деревне Бывалино, где на одной из остановок был заменен поврежденный поликарбонат. Помимо остановок, внимание было уделено и безопасности дорожного движения, связанной с прилегающими территориями. В поселке Большие Дворы, на улице Дорожная, рабочие провели опиловку зеленых насаждений.

Особое внимание в округе было уделено повышению безопасности движения путем обновления и ремонта дорожных знаков. На оживленных магистралях — Большой Покровской улице и Мишутинском шоссе — были заменены поврежденные и устаревшие дорожные знаки. Кроме того, на Городковской улице было восстановлено освещение. Продолжая работу по обеспечению безопасности, в деревне Улитино был заменен дорожный знак, а в Электрогорске, на Советской улице, произведено обновление покрытия тротуара.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте