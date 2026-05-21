Дорожники приступили к ремонту моста через Истру в Красногорске

На автомобильном мосту через реку Истру в Красногорске начались ремонтные работы. Специалисты сняли теплозащитный экран с забетонированного участка и демонтировали опалубку с деформационного шва №1.

Мост, расположенный на 34-м километре трассы М-9 «Балтия», имеет три полосы движения и ведет в сторону Москвы. Водителей заранее предупреждают о ремонте с помощью информационного щита желтого цвета. За километр до места работ установлены знаки о сужении дороги справа и ограничении скорости. За 500 метров на дорожное покрытие нанесена временная оранжевая разметка, обозначающая полосы движения.

Начальник участка ООО «ДШР» Алексей Галкин сообщил, что проводится замена деформационных швов. На данном этапе завершено бетонирование швов, и дорожники приступили к запасовке резинового компенсатора. После того как бетон наберет прочность, они приступят к укладке верхнего финишного слоя.

Ремонт первой очереди планируют завершить 26 мая, после чего начнутся работы второй очереди на участке, где сейчас происходит движение транспорта. Полностью закончить ремонт на этом мосту планируют 10 июля, после чего бригады перейдут на мост в сторону Московской области.

Алексей Галкин призвал водителей быть внимательнее, видеть дорожные знаки и разметку, заранее снижать скорость и не отвлекаться на телефон. «От этого зависит жизнь людей», — подчеркнул он.

Согласно федеральному контракту ФКУ «Центравтомагистраль» и ООО «ДШР», окончание ремонта деформационных швов на 34-м километре запланировано до 30 ноября 2026 года.