Дорожники Подмосковья отремонтировали знаки еще в 11 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и восстановили дорожные знаки еще в 11 округах Подмосковья. Работы провели в Красногорске, Жуковском, Раменском и других муниципалитетах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работы провели на 12 региональных дорогах. Так, знаки отремонтировали на улице Королева в Жуковском, улицах Алексея Перелета и Гурьева в Раменском, на Железнодорожной в Одинцове, Шоссейной в Волоколамске, бульваре Строителей в Красногорске, проспекте Ильича в Шатуре, Юбилейном проезде в Истре, 2-м Первомайском проезде в Щелкове и на Восточной объездной дороге в Дмитрове.

Работы также прошли на улице Горького в поселке Малино и на улице Труда в поселке Мебельной фабрики.

Поврежденные и отсутствующие знаки повышают риск автомобильных аварий, поэтому проводить ремонт важно вовремя, отметили в министерстве. Для этого специалисты регулярно обследуют дороги.