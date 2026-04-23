Элементы ограничения скорости отремонтировали еще на 9 дорогах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора внимательно следят за состоянием региональных дорог и элементов инфраструктуры. При выявлении повреждений они быстро принимают меры по их устранению.

Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, за прошедшую неделю дорожники восстановили поврежденные искусственные неровности на девяти участках дорог в восьми округах.

Работы были проведены на следующих улицах:

Наркомвод в Жуковском;

Крыловская в микрорайоне Клязьма в Пушкино;

Чехова в Чехове;

Колхозная в Ступине;

Мира в Луховицах;

Центральная в поселке совхоза Буденновец Дмитровского округа;

Советская в селе Коробчеево городского округа Коломна;

Советской Конституции в Ногинске;

Карла Маркса в деревне Белой Богородского округа.

В ведомстве подчеркнули, что искусственные неровности устанавливаются в местах, где необходимо «успокоить движение». Это участки вблизи пешеходных переходов и социальных объектов, таких как образовательные, медицинские и спортивные учреждения.