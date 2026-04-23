Элементы ограничения скорости отремонтировали еще на 9 дорогах Подмосковья
Специалисты Мосавтодора внимательно следят за состоянием региональных дорог и элементов инфраструктуры. При выявлении повреждений они быстро принимают меры по их устранению.
Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, за прошедшую неделю дорожники восстановили поврежденные искусственные неровности на девяти участках дорог в восьми округах.
Работы были проведены на следующих улицах:
- Наркомвод в Жуковском;
- Крыловская в микрорайоне Клязьма в Пушкино;
- Чехова в Чехове;
- Колхозная в Ступине;
- Мира в Луховицах;
- Центральная в поселке совхоза Буденновец Дмитровского округа;
- Советская в селе Коробчеево городского округа Коломна;
- Советской Конституции в Ногинске;
- Карла Маркса в деревне Белой Богородского округа.
В ведомстве подчеркнули, что искусственные неровности устанавливаются в местах, где необходимо «успокоить движение». Это участки вблизи пешеходных переходов и социальных объектов, таких как образовательные, медицинские и спортивные учреждения.