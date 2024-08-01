Свыше 1,8 тысячи ям отремонтировали на дорогах в Подмосковье за сутки

Свыше 1,8 тысячи ям отремонтировали на подмосковных дорогах за сутки. Работы провели на региональной и муниципальной сетях.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на муниципальных дорогах отремонтировали более 700 ям. Больше всего работ провели в Балашихе, Щелкове и Павловском Посаде. На региональной сети устранили 1,1 тысячи дефектов.

В министерстве отметили, что дорожные службы регулярно обследуют дороги и проводят ремонт по необходимости. Каждый дефект оцифровывают и фиксируют в системе СКПДИ.

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