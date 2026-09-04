Дорожники перешли на усиленный режим санитарной очистки улиц в Подольске

В округе ежедневно проводят санитарную очистку улично-дорожной сети. В осенний период особое внимание уделяют мойке дорожного полотна: специалисты коммунальных служб устраняют пыль, грязь и сезонные загрязнения, обеспечивая чистоту и безопасность.

Ежесуточно в работе задействовано более 50 единиц специализированной техники и 115 дорожных рабочих. Параллельно специалисты проводят ямочный ремонт и убирают смет с обочин и механизированную полосу, предотвращая накопление песка и грязи.

«Чистота дорог — это ежедневный труд наших коммунальных служб, и я искренне благодарен каждому сотруднику, кто вносит в него свой вклад. В Подольске мы не просто убираем улицы — мы создаем комфортную городскую среду, где приятно и безопасно ходить, ездить и жить», — отметил глава округа Григорий Артамонов.

Работы организованы с учетом требований безопасности дорожного движения и погодных условий.