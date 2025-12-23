Дорожники отремонтировали линии освещения еще в 10 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора восстановили работоспособность светильников и неисправных линий освещения на дорогах еще в 10 округах Подмосковья. Работы провели в Лыткарине, Щелкове, Егорьевске и других муниципалитетах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, освещение восстановили на Тураевской улице в Лыткарине, улице Гребенская Гора в Щелкове, улице Хлебникова в Егорьевске, Студенческом проезде в Ивантеевке и Пригородной улице в Балашихе.

Работы также провели на Южной улице в поселке городского типа Малаховка, Центральной улице в деревне Цибино, на 4-м километре Домодедовского шоссе, Сиреневой улице в деревне Алеево и в деревне Ягунино.

Специалисты регулярно обследуют дороги, чтобы выявить возможные дефекты и вовремя провести ремонт. Особое внимание уделяют элементам, которые влияют на безопасность движения: светофоры, фонари, знаки и ограждения.