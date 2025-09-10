Дорожники очистили ливневые канализации еще в 9 округах Подмосковья

Загрязненные ливневые канализации очистили еще в девяти округах Подмосковья. Работы провели в Дмитрове, Долгопрудном, Чехове, Красногорске и других муниципалитетах

Как рассказали в региональном Минтрансе, канализации очистили на улице Космонавтов в Дмитрове, Лихачевском шоссе в Долгопрудном, Московской улице в Чехове, 7-м километре Пятницкого шоссе в Красногорске, а также на дорогах в деревне Лешково, поселке Газопровод, на Старошереметьевском шоссе в Химках, Носовихинском и шоссе Ильича в Балашихе, в деревнях Голицыно и Марфино, в селе Перхушково.

В ведомстве напомнили, что такие работы помогают поддерживать инфраструктуру в хорошем состоянии и снизить риск подтоплений.