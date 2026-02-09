Дорожники Можайского округа борются со снегом и приводят инфраструктуру в порядок

Специалисты Мосавтодора активно работают на региональных дорогах Можайского округа в рамках зимнего содержания, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Дорожники очищают дороги от снега и проводят противогололедную обработку, чтобы обеспечить безопасное движение общественного и личного транспорта.

Основные работы по приведению элементов инфраструктуры в порядок были проведены в городе Можайске. На Вокзальной и Московской улицах специалисты опилили деревья, которые мешали участникам движения. На Красноармейской и Московской улицах дорожные знаки очистили от вандальных надписей.

Кроме того, для обеспечения безопасности движения были восстановлены поврежденные дорожные знаки на Леоновской и Первой Железнодорожной улицах. Также был проведен ремонт барьерного ограждения на Бородинской улице. В деревне Мышкино восстановили линии наружного освещения вдоль дороги.