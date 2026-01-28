Дорожники Истры в круглосуточном режиме расчищают трассы в снегопад

В Истринском районе Московской области сотрудники филиала «Мосаводор» работают в усиленном режиме из-за сильных снегопадов. Их задача — круглосуточно поддерживать региональные дороги в проезжем состоянии.

Одной из первых в расчистке нуждалась автодорога «Духанино-Андреевское», соединяющая ЦКАД и город Истра. Здесь всегда интенсивное движение транспорта. В 23:00 комбинированные дорожные машины начали свою работу: одна машина едет по осевой линии дороги и разбивает снег отвалом, а вторая подбивает его к краю, расчищает обочину и разбрасывает пескосоляную смесь.

За работой бригад следит система мониторинга производственно-дорожной инфраструктуры. С помощью приложения в смартфоне руководитель может отслеживать передвижение техники и выполнение заданий.

За минувшую ночь дорожники очистили и обработали трассы, примыкающие к ЦКАД севернее Истры. А утром следующая смена водителей продолжила борьбу со снегопадом.

Истринский филиал «Мосаводор» обслуживает в округе почти 200 километров автодорог.