Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 12 августа

Фото: Автомобильное движение по Калужскому шоссе в Москве / Медиасток.рф

Утром в среду, 12 августа, дороги в Московской области загружены на 4 балла. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Затруднения в утренние часы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Щелковском, Каширском, Киевском, Минском, Можайском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть максимально внимательными и осторожными. В министерстве просят строго соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале ведомства в мессенджере «Макс».