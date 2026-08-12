Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 12 августа
Утром в среду, 12 августа, дороги в Московской области загружены на 4 балла. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Затруднения в утренние часы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Щелковском, Каширском, Киевском, Минском, Можайском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.
Водителей призывают быть максимально внимательными и осторожными. В министерстве просят строго соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию.
Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале ведомства в мессенджере «Макс».