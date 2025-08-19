Дорожки отремонтировали в детском саду Зарайска

В дошкольном отделении средней школы № 6, расположенном в деревне Авдеево, завершился комплекс работ по благоустройству прилегающей территории. Детский сад был включен в приоритетный перечень объектов, запланированных к ремонту в 2025 году.

В рамках проведенных работ было полностью заменено асфальтовое покрытие. Кроме того, была проведена частичная замена тротуарной плитки.

«Теперь наши воспитанники смогут гулять и играть на современной и безопасной территории, оборудованной новым покрытием, что позволит им в полной мере наслаждаться детством, а родители смогут быть спокойны за безопасность своих малышей», — сообщили в администрации дошкольного учреждения.

Глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко лично посетил детский сад в Авдеево, чтобы оценить качество и результаты проведенных работ. Он подчеркнул важность создания комфортных условий для воспитания и развития подрастающего поколения. Глава округа также сообщил, что в текущем году аналогичные работы по благоустройству были проведены в дошкольных отделениях № 1 «Лесная поляна» лицея № 5 и № 10 «Улыбка» гимназии № 2. Всего в округе из 34 образовательных учреждений обновлены территории 21 здания.