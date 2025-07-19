Дорогу заасфальтировали в деревне Карниловская в Егорьевске

Рабочие заасфальтировали около километра дорог в Карниловской деревне в муниципальном округе Егорьевск. Ровная проезжая часть появилась еще в нескольких населенных пунктах.

Дорожную сеть модернизируют на муниципальные и областные средства.

«По софинансированию с бюджетом Московской области у нас порядка 250 миллионов на эту программу выделено. Мы реализуем 25 автодорог. Некоторые уже радуют жителей в деревне Назарово, Поповской и в городе на улице Гражданская», — уточнил заместитель начальника управления благоустройства и дорожного хозяйства Андрей Макеев.

Протяженность участка в Корниловской деревне составила около километра. Сначала подрядчик уложил песок, затем щебень и асфальт. Бригаде поручили справиться до 3 августа.