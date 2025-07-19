Рабочие заасфальтировали около километра дорог в Карниловской деревне в муниципальном округе Егорьевск. Ровная проезжая часть появилась еще в нескольких населенных пунктах.
Дорожную сеть модернизируют на муниципальные и областные средства.
«По софинансированию с бюджетом Московской области у нас порядка 250 миллионов на эту программу выделено. Мы реализуем 25 автодорог. Некоторые уже радуют жителей в деревне Назарово, Поповской и в городе на улице Гражданская», — уточнил заместитель начальника управления благоустройства и дорожного хозяйства Андрей Макеев.
Протяженность участка в Корниловской деревне составила около километра. Сначала подрядчик уложил песок, затем щебень и асфальт. Бригаде поручили справиться до 3 августа.
Спецтехника работает еще в нескольких населенных пунктах: в Пантелееве укладку асфальта завершили, а в Алешине и Станинской — на финише.
«Хорошо. Надо сделать велосипедную дорожку, чтобы пешком ходить и на велосипеде ездить», — сказал житель деревни Карниловская.
На время работ в деревнях организуют реверсивное движение. Местные готовы потерпеть неудобства.
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Дорогу заасфальтировали в деревне Карниловская в Егорьевске
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