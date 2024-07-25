Более 2,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна заменили в деревне Пешки

Ямочный ремонт продолжают выполнять большими картами в Солнечногорске. Работы уже завершили по шести адресам, в числе которых — два участка в деревне Пешки вблизи дома № 5. Общая площадь выполненных работ здесь составила более 2,5 тысяч квадратных метров.

Прежде чем приступить к укладке асфальта, специалисты сначала фрезеруют участок дороги, выравнивают края, просушивают и обрабатывают битумной эмульсией.

«Преимущество данного ямочного ремонта в том, что специалисты восстанавливают большой участок дорожного полотна, где точечно уже невозможно решить проблему. Где необходимо в первую очередь провести работы в этом году, мы отталкивались исходя из обращений, поступивших от жителей округа», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.