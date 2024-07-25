Более 2,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна заменили в деревне Пешки
Ямочный ремонт продолжают выполнять большими картами в Солнечногорске. Работы уже завершили по шести адресам, в числе которых — два участка в деревне Пешки вблизи дома № 5. Общая площадь выполненных работ здесь составила более 2,5 тысяч квадратных метров.
Прежде чем приступить к укладке асфальта, специалисты сначала фрезеруют участок дороги, выравнивают края, просушивают и обрабатывают битумной эмульсией.
«Преимущество данного ямочного ремонта в том, что специалисты восстанавливают большой участок дорожного полотна, где точечно уже невозможно решить проблему. Где необходимо в первую очередь провести работы в этом году, мы отталкивались исходя из обращений, поступивших от жителей округа», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.
Всего в Солнечногорске в этом году ямочный ремонт большими картами планируют выполнить на 16 дорогах. Общая площадь обновления дорожного полотна составит свыше 22 тысяч квадратных метров.
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