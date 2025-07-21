Дорогу в СНТ «Озерки» в Подольске отремонтировали по просьбе жителей

Жители Подольска на одном из приемов обратились к депутату Московской областной Думы Павлу Максимовичу с просьбой помочь в отсыпке дороги, соединяющей садовое некоммерческое товарищество «Озерки» и дорогу Дубровицы-б/о «Мечта». Также они неоднократно писали об этом представителям власти.
Теперь жители СНТ «Озерки» могут безопасно передвигаться на своих автомобилях.
«Комитетом по благоустройству и дорожному хозяйству администрации округа вне плана бюджета выполнены работы по выравниванию и отсыпке наиболее сложных участков автодороги. Благодарю первого заместителя главы городского округа Подольск Александра Мамлая за то, что он лично контролировал ход выполнения обращения и качественное решение», — сказал Павел Максимович.
Напомним, в округе продолжается ремонт дорог, в том числе по просьбам жителей. Безопасность дорожного движения и сохранность человеческих жизней являются приоритетными для власти округа.
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