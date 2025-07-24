Дорогу в селе Новое в Раменском отремонтируют к 8 августа

В селе Новое Раменского округа активно ведутся работы по ремонту дорожного полотна на улице Ленинской. Старт работ был дан 14 июля, их планируют завершить к 8 августа.

Ремонтируемый участок протяженностью 540 метров охватывает площадь в 4105 квадратных метров. В рамках проводимых работ предусмотрено восстановление асфальтобетонного покрытия, а также обновление тротуаров, что значительно улучшит условия для пешеходов и автомобилистов.

Мероприятия по ремонту осуществляются в рамках региональной программы по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние. Это важный шаг к повышению безопасности на дорогах и улучшению транспортной инфраструктуры в целом.

Администрация Раменского округа призывает всех участников дорожного движения проявлять осторожность в районе проведения работ и следовать указаниям дорожных знаков.