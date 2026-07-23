Дорогу в поселке Радужном отремонтируют в Коломне

В поселке Радужном городского округа Коломна начался ремонт дороги, ведущей к школе и врачебной амбулатории. Работы выполняют в рамках Народной программы.

К обновлению участка, соединяющего Песковское шоссе с социально значимыми объектами, подрядная организация приступила 21 июля. Протяженность ремонтируемой дороги составляет 486 метров, площадь работ превышает 4,2 тысячи квадратных метров. Здесь полностью заменят асфальтовое покрытие и бортовой камень, а после завершения ремонта нанесут разметку и оборудуют искусственные неровности.

Местные жители отмечают, что после завершения работ добираться до школы и врачебной амбулатории станет удобнее как пешеходам, так и автомобилистам.

«Ремонт дороги в Радужном повысит безопасность одного из важных маршрутов, которым ежедневно пользуются школьники и их родители, а также пациенты амбулатории. В рамках работ полностью обновляется дорожное покрытие и заменяется бортовой камень, что позволит сделать движение транспорта и пешеходов более комфортным и безопасным. Особое внимание к дорогам рядом со школами соответствует приоритету, который сегодня действует в Московской области: создание максимально безопасной и современной среды для детей», — отметил депутат Государственной думы Никита Чаплин.

В городском округе продолжается ремонт муниципальной дорожной сети. В приоритете остаются маршруты к школам, поликлиникам, домам культуры, а также дороги в сельских населенных пунктах и подъезды к участкам многодетных семей, участников и ветеранов специальной военной операции.

План ремонта муниципальных дорог выполнен уже на 70 процентов. До конца года в округе приведут в порядок 83 участка общей протяженностью более 40 километров, а также восемь дорог регионального значения. Новое асфальтовое покрытие уже появилось на улице Леваневского у гимназии № 8, возле дворца культуры «Цементник» в Щурове и рядом со Старо-Голутвиным монастырем.