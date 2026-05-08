Дорогу в Электроуглях отремонтируют по просьбе жителей в Богородском округе

Подрядная организация приступила к ремонту автомобильной дороги в городе Электроугли Богородского округа, от улицы Большое Васильево до улицы Центральной. Работы проведут в рамках реализации плана на 2026 год.

Помимо асфальтового покрытия автомобильной дороги, заменят тротуар, протяженностью почти 900 метров.

Ранее в управление капитального строительства и дорожного хозяйства администрации Богородского округа поступали многочисленные обращения жителей по поводу того, что старое асфальтовое покрытие разрушилось и пришло в негодность, тротуар утопал в воде, что затрудняло передвижение, в том числе родителей с детскими колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Рабочие подняли уровень тротуара, установили новый бордюрный камень. Завершить работы планируют до 20 мая.

Как подчеркнули в управлении дорожного хозяйства, очень важно держать прямую связь с жителями и своевременно реагировать на сигналы.