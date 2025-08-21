Дорогу в Электрогорске обновят в следующем году

В Электрогорске ведется масштабная работа по улучшению дорожной инфраструктуры и благоустройству территории. Одним из приоритетных направлений является ремонт дорог.

В настоящее время ведется асфальтирование дороги, ведущей к кладбищу. Помимо обновления покрытия, дорога была расширена. Параллельно с дорожными работами, подрядчик приступил к планировке территории кладбища, уделяя особое внимание благоустройству Аллеи Героев.

Согласно плану, в 2026 году будет проведен капитальный ремонт улицы Узкоколейной. В качестве временной меры, направленной на улучшение дорожной ситуации в краткосрочной перспективе, в период с сентября по октябрь текущего года запланирована отсыпка дорог асфальтовой крошкой на улицах Тихой и Центральном проезде. Кроме того, важным аспектом является обеспечение безопасности в темное время суток. Учитывая пожелания жителей, до конца октября планируется установка электрического освещения на участках, указанных самими жителями.

Программа благоустройства не ограничивается только дорожными работами и освещением. В следующем году запланировано обновление отмостки дома № 3 по улице Советской.