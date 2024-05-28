Дорогу в Егорьевске капитально отремонтировали за 24 миллиона рублей

Ревизоры Мособлконтроля проверили качество капитального ремонта автомобильных дорог в деревне Михали в городском округе Егорьевск. Специалисты провели контрольные замеры объема выполненных работ.
Ремонт провели по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с привлечением средств субсидии из регионального бюджета. Общая стоимость капитального ремонта составила 23,4 миллиона рублей.
В деревне Михали до 2023 года отсутствовала качественная асфальтированная автодорога, до ремонта жители передвигались по бетонной, а местами и грунтовой дороге. Сейчас дорогу заасфальтировали и установили дорожные знаки.