Дорогу в Егорьевске капитально отремонтировали за 24 миллиона рублей

Фото: Главное контрольное управление Московской области

Ревизоры Мособлконтроля проверили качество капитального ремонта автомобильных дорог в деревне Михали в городском округе Егорьевск. Специалисты провели контрольные замеры объема выполненных работ.

Ремонт провели по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с привлечением средств субсидии из регионального бюджета. Общая стоимость капитального ремонта составила 23,4 миллиона рублей.

В деревне Михали до 2023 года отсутствовала качественная асфальтированная автодорога, до ремонта жители передвигались по бетонной, а местами и грунтовой дороге. Сейчас дорогу заасфальтировали и установили дорожные знаки.

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