Дорогу в деревне Жилконцы построят по просьбе жителей в Зарайске

Более 600 метров нового дорожного полотна проложат в деревне Жилконцы. Ранее по поводу проблемы с бездорожьем к главе муниципального округа Зарайск обратились жители населенного пункта.

Особенно сложно было передвигаться по дороге в дождь. В том числе когда жители пытались добраться до местного кладбища.

После обращения к главе муниципалитета решение нашли. Сейчас сотрудники организации «ЖКХ и дорожное хозяйство Зарайска» начали укладывать новое покрытие.

Всего здесь появится 600 метров качественной дороги. После завершения работ проезжать и проходить к кладбищу можно будет круглый год без проблем.

Кроме того, новую дорогу соединят с асфальтированной трассой. Благодаря этому жителям будет проще выезжать на главную дорогу, а службам — заезжать для уборки или в экстренных случаях.

«Эти изменения не только повысят уровень комфорта для местных жителей, но и создадут более безопасные условия для передвижения», — отметили в администрации муниципального округа Зарайск.