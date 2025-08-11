Дорогу в деревне Титово отремонтируют в Волоколамском округе до конца года

Приведение в порядок дорог активно продолжается в муниципалитете. Глава Волоколамского округа Наталья Козлова проверила, как идет ремонт в деревне Титово.

Сотрудники дорожных служб уже заменили водоотводные трубы на коммуникации большего диаметра, чтобы в будущем избежать проблем с водоотведением. Рабочие также завершили укладку первого слоя асфальта,

Новая дорога значительно улучшит транспортную доступность деревни Титово и откроет новые возможности для ее развития. Ремонт находится под личным контролем главы муниципалитета. Наталья Козлова рассказала, что новая дорога протянется на полтора километра от трассы Осташево — Болычево — Карачарово.

Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков.