Дорогу в деревне Калиново расширят до четырех полос

На участке автодороги между Серпуховом и Протвино, в районе деревни Калиново, полным ходом идет масштабная реконструкция, направленная на расширение проезжей части с двух до четырех полос. Этот участок вскоре сможет значительно улучшить транспортную доступность и снизить вероятность образования пробок.

Дмитрий Крохалев, руководитель проекта, подчеркнул существенный прогресс в реализации намеченных планов. В настоящее время специалисты активно занимаются подготовкой оснований для будущих полос движения в обоих направлениях. Параллельно ведется работа по обустройству современной дорожной инфраструктуры.

«В ходе реконструкции планируется установка новых светофоров, автобусных остановок и дорожных знаков. Также будет обустроена парковка на 500 машиномест», — рассказал Дмитрий Крохалев.

Общая протяженность реконструируемых участков дороги составляет 2100 метров: 1300 метров на отрезке Калиново-Дракино и 800 метров на участке Серпухов-Протвино. Завершить работы планируется в четвертом квартале этого года.