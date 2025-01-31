Дорогу в деревне Дьяково отремонтируют в Можайском округе

Выездная встреча сотрудников администрации муниципалитета с жителями прошла в поселке Цветковский. В мероприятии также участвовали представители ресурсоснабжающих организаций и других ведомств.

Более часа работники администрации, жилищно-коммунального хозяйства, Фонда капитального ремонта, нотариальной конторы и ООО «ФПЛК» отвечали на вопросы жителей. Глава Можайска Денис Мордвинцев отметил, что возможность пообщаться со специалистами особенно актуальна для тех, кому далеко добираться до города.

Жители деревни Дьяково попросили представителей Единого дорожно-транспортного центра обустроить дорогу в их населенном пункте. При наступлении благоприятных погодных условий ремонтные работы будут выполнены.

«Я получила комментарий на все свои вопросы — сотрудники грамотно объяснили как можно их решить», — поделилась впечатлениями одна из жительниц поселка.

Такие выездные встречи администрации с жителями в Можайском муниципальном округе проходит на регулярной основе.