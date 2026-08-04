Дорогу в деревне Алексеевка отремонтировали в Богородском округе

В деревне Алексеевка завершен ремонт автомобильной дороги на улице Лесной. Обновленное дорожное полотно позволит сделать проезд более комфортным и безопасным для местных жителей и автомобилистов.

В Богородском округе завершается ремонт ключевых дорожных участков, внесенных в план на 2026 год — это важный шаг к повышению транспортной доступности и безопасности движения в муниципалитете. Участок на улице Лесной имеет значительную транспортную нагрузку — интенсивность движения здесь превышает 150 автомобилей в сутки.

Еще одним важным объектом стал участок дороги на улице Белякова в Ногинске — ремонт здесь завершили 2 августа. Дорога играет большую социальную роль: по ней осуществляется транспортное сообщение с микрорайоном Заречье, а также организован подъезд к школе № 17 и детскому саду. Улучшение состояния дорожного покрытия особенно важно для родителей, школьников и воспитанников дошкольных учреждений: теперь путь к образовательным организациям станет удобнее и безопаснее.