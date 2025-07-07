Дорогу в Бурцеве в Наро-Фоминске отсыпали щебнем

Жители деревни Бурцево теперь могут вздохнуть с облегчением: благодаря проведенным работам по профилированию и отсыпке щебнем, дорога в населенном пункте преобразилась, став более ровной и удобной для передвижения. Мероприятия по улучшению дорожного полотна проводились в рамках масштабной программы по благоустройству и ремонту дорог, реализуемой в регионе.

В ходе работ специалисты использовали высококачественный щебень. По словам подрядчика, он не только укрепляет дорожное покрытие, делая его более прочным и устойчивым к нагрузкам, но и способствует улучшению дренажа, предотвращая образование луж и размывание дороги в условиях дождливой погоды. Это особенно актуально для сельской местности, где дороги часто подвержены негативному воздействию погодных условий.

«Теперь мы сможем без проблем добираться до работы, школы, по своим делам», — поделилась местная жительница Анна Иванова.