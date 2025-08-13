Дорогу у ж/д переезда в селе Новопетровское под Истрой отремонтируют к 18 августа

В связи с ремонтом на этом участке дороги в истринском селе Новопетровское ограничат движение транспорта в 23:00 16 и 17 августа. Машины будут пропускать в реверсивном режиме по одной полосе.

Из-за проведения срочных противоаварийных работ по асфальтированию проезжей части ожидается пробка на переезде в селе Новопетровское, водителей просят выбирать маршрут заранее.

Сотрудники дорожной службы обещают, что сильного дискомфорта не доставят: ремонт будут проводить в позднее время. Приступят к обновлению дорожного полотна 16 августа в 23:00, закончат на следующий день в 07:00, после снова начнут ремонт в 11:00 вечера, а закончат уже 18 августа в семь утра. Движение на переезде будут контролировать регулировщики.

Место проведения работ — участок автодороги «А-108, Волоколамско-Ленинградский перегон, 1-й километр» — Рижское направление Московской железной дороги.