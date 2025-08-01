Дорогу рядом с новой школой построят в Зарайске

В округе активно ведутся работы по созданию современной транспортной инфраструктуры, призванной обеспечить комфортный и безопасный подъезд к новой школе, строящейся на улице Московской. В настоящее время ведется строительство новой дороги.

Заместитель главы муниципалитета по градостроительной деятельности Андрей Шолохов рассказал о ходе работ на объекте. По его словам, в настоящее время основное внимание уделяется расширению проезжей части и устройству тротуара.

«Дорога начнется от улицы Московской и пройдет мимо домов № 100 и 102. Будет выполнено расширение до поворота на школу. Заодно там появится тротуар от улицы Московская, а уже имеющийся тротуар вдоль бетонного забора отремонтируют», — сообщил Андрей Шолохов.

Особое внимание уделено созданию условий для родителей, привозящих детей в школу на автомобилях. Для этого на прилегающей к школе территории предусмотрена просторная парковка. Согласно планам, строители должны завершить все работы по созданию новой дороги и обустройству прилегающей территории до начала нового учебного года. Открытие новой школы запланировано на 1 сентября. В настоящее время в здании школы завершаются отделочные работы.