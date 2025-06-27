Дорогу рядом с мемориалом на Осташковском шоссе отремонтировали в Мытищах

Свыше трех километров покрытия отремонтировали на Осташковском шоссе в Мытищах. Рядом с участком находится военный мемориал «Пантеон защитников Отечества». Ежедневно по дороге проезжают более 30 тысяч машин.

Дорогу отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», рассказали в региональном Минтрансе.

Ранее ремонт провели на участке протяженностью четыре километра между деревней Чапаевка и поселком Новый городок. Он находится рядом с памятником летчикам-героям защитникам московского неба.

Всего в этом году в Подмосковье отремонтируют еще четыре дороги, которые связаны с событиями Великой Отечественной войны. Это улицы партизанская и Базаева в поселке Шаховской, улица Босова в Истре, улица Рожкова в Климовске и улица Красных Партизан в Можайске.