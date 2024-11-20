Дорогу расширят у домов по улице Ленина в серпуховском поселке Большевик

Дорожные работы в поселке Большевик городского округа Серпухов подходят к концу. Сейчас строители расширяют дорогу вблизи домов № 34 и № 36 по улице Ленина.

Проблемный участок дороги в поселке Большевик реконструируют по просьбе местных жителей. Они обратились к представителям администрации на одной из выездных встреч. На улице Ленина рядом с домами № 34 и № 36 работают несколько торговых точек, подъезд к ним со стороны Многофункционального центра перегружен.

Для удобства и безопасности пешеходов там обустроили тротуары, а после того, как откроют дополнительную дорогу, и проезд транспорта станет свободным. Местные жители смогут без помех посещать административное здание, а предприниматели — легко разгружать товар.

«Благоприятные погодные условия способствуют завершению работ в срок, и уже совсем скоро жители смогут воспользоваться обновленной дорогой», — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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