Мост через реку журавка в Красногорске продолжают строить. Сейчас сооружение сопрягают с основным ходом дороги Путилково — Пятницкого шоссе. Запустить движение планируют в этом году.

Основные работы по переустройству коммуникаций на дороге уже завершили, рассказали в областном Минтрансе. Рабочие сфокусированы на возведении искусственных сооружений и прокладке сетей.

Мост через реку Журавку уже готов на 90%.

«Строители завершили устройство опор и пролетного строения и продолжают монтаж металлического барьерного ограждения. Параллельно приступили к сопряжению моста с дорогой. Также продолжаются облицовочные работы на подпорных стенах. Строительная готовность дороги составляет 67%», –сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Новая дорога улучшит транспортную ситуацию в районе Путилковского шоссе. Она свяжет автомагистраль с границами жилой застройки. В рамках проекта также возведут кольцевую развязку, обустроят пешеходную зону и велодорожку.

Дорогу планируют достроить в этом году, ее протяженность составит 1,8 километра.