Строительство дороги Путилково — Пятницкое шоссе продолжается в Красногорске. Там уже завершили сопряжение моста через реку Журавку с подходами. Запустить рабочее движение планируют к концу года.

Как рассказали в региональном Минтрансе, новая дорога создаст связь микрорайонов с Пятницким шоссе и улучшит дорожную ситуацию на Путилковском шоссе. Сейчас ее готовность составляет около 70%.

«В настоящее время на мосту со строительной готовностью более 90% завершено строительство опор и пролета и установка металлического барьерного ограждения», — сказал глава министерства Марат Сибатулин.

Протяженность четырехполосной дороги составит 1,8 километра. Она пройдет от примыкания к Пятницкому шоссе до границы жилой застройки в Путилкове. Проект предполагает кольцевую развязку, пешеходную зону и велодорожку.