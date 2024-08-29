Дорогу Путилково — Пятницкое шоссе достроят в Красногорске в 2026 году

Фото: Минтранс Подмосковья

Пролетное строение временного моста установили в Красногорске в рамках строительства дороги Путилково — Пятницкое шоссе.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, на объекте параллельно устанавливают свайные основания под опоры будущего мостового перехода, со тороны Пятницкого шоссе обустраивают подпорные стены и строят ливневую канализацию.

«Временный мост, устройство которого завершили, в дальнейшем будет использоваться при возведении капитального мостового сооружения через р. Журавку длиной свыше 66 метров в составе будущей автомобильной дороги Путилково — Пятницкое шоссе», — пояснил заместитель председателя правительства — глава министерства Алексей Гержик.

Дорогу строят в микрорайоне Путилково в рамках комплексного плана по модернизации и развитию сети. Протяженность работ составит 1,8 километра. Там также появится кольцевая развязка, велодорожка и пешеходная зона. Работы планируют завершить в 2026 году.

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