Специалисты «Мосавтодора» завершили ремонт автомобильной дороги регионального значения, соединяющей Пущино и село Каргашино. Данная автомобильная трасса, ранее находившаяся в неудовлетворительном состоянии, играет важную роль в транспортной инфраструктуре, так как обеспечивает связь не только с Каргашино, но и с деревней Большое Грызлово, а также с аэродромом «ФИНАМ».

Ежедневно этой дорогой пользуются более 1,5 тысяч человек, включая жителей, работников предприятий и туристов. На сегодняшний день полностью обновлено более 2,5 километров асфальтового покрытия на участке между деревней Большое Грызлово и остановкой общественного транспорта «Сады».

В рамках программы по ремонту региональных дорог в городском округе Серпухов планируется отремонтировать в общей сложности 11 участков общей протяженностью более 21 километра. Работы на семи участках уже завершены. В числе уже отремонтированных участков — центральная улица в деревне Лужки, дорога, соединяющая деревни Мартьяново и Арнеево, дорога от Никифорово до села Игумново, участок Кременковского шоссе и дороги в городе Протвино.