Дорогу по улице Первомайской заасфальтировали в Ильинском

Новый асфальт уложен на участке улицы Первомайской протяженностью около 400 метров — от пересечения с улицей Островского до улицы Ким. Этот отрезок дороги был особенно проблемным, так как ранее представлял собой грунтовую поверхность. Несколько лет назад дорога была отсыпана щебнем, что, улучшило ситуацию, однако в периоды дождей и слякоти она превращалась в труднопроходимое препятствие для пешеходов и автомобилистов.

Общая площадь отремонтированного участка составила 1365 квадратных метров.

«Мы очень довольны, что теперь здесь новая дорогая. Во время ремонта рабочие учитывали наши пожелания: где что подровнять, где что побольше отсыпать, чтобы не появлялись лужи», — поделилась местная жительница.