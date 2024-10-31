Дорогу по Соловьиной улице в деревне Васькино отремонтируют в 2025 году

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин провел личный прием жителей. На нем обсудили вопросы, связанные со сферой ЖКХ, строительством дорог и благоустройством.

Жители деревни Васькино и села Дубна попросили обустроить ливневки вдоль дорог. Глава муниципалитета уточнил, что для проведения работ дорога должна соответствовать определенным требованиям. К примеру, к ней вплотную не должны примыкать заборы участков частных домов.

На встрече также озвучили новость о том, что отремонтируют дорогу на Соловьиной улице в Васькине. Работы пройдут во втором квартале 2025 года.

«Личный прием остается одним из эффективных форматов взаимодействия с жителями, который позволяет подробно разъяснять многие актуальные вопросы, а главное — найти точки соприкосновения и услышать друг друга», — сказал Михаил Собакин.

Напомним, что записаться на прием к главе муниципалитета можно с помощью формы на официальном сайте администрации Чехова и в службе по работе с обращениями. Консультации оказывают по телефону 8(496)726-89-96.

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