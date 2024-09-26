Дорогу отремонтировали во дворе дома № 38 по улице Калинина в Ступине

Асфальт обновили в одном из дворов в Ступине. Здесь не только отремонтировали дорожное покрытие, но и установили лавочки и урны.

Капитальный ремонт тротуаров и проездов прошел возле домов № 38 и № 40 по улице Калинина. Качество выполненных работ оценил глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

Он также проверил содержание домов внутри, состояние подъездов и лифтов.

«Сегодня провели обход по городу. Посмотрели как у нас подъезды содержатся. Самое главное — подготовка к зимнему периоду. Есть замечания. Управляющая компания в курсе все будет сделано. У нас действует программа благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву мы включены в программу по модернизации теплоснабжения», — прокомментировал Сергей Мужальских.