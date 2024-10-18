Дорогу отремонтировали в СНТ «Ольховка-2» в Пушкинском округе

Ремонт автодороги завершили в садово-народном товариществе «Ольховка-2» в Пушкино. Жители уже оценили качество нового асфальта.

Работы по ремонту провели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Жители поблагодарили за проделанную работу его, а также главу Пушкинского городского округа Максима Красноцветова.

«Раньше дорога была ужасная, особенно весной и после дождей. Ни пройти, ни проехать. Теперь все изменилось! Асфальт ровный, тротуар удобный, а главное — теперь не боимся затапливаний», — сказала жительница СНТ Ольга Завьялова.

Дорога стала безопасной и комфортной для жителей СНТ. Здесь не только обновили покрытие, но и обустроили тротуар и водопропускные трубы.

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