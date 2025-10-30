Дорогу отремонтировали в деревне Молзино в Богородском округе

Главным результатом ремонта жители называют не только улучшение комфорта, но и решение давних проблем с доступностью. Разбитая дорога была серьезным препятствием для экстренных служб и заказа такси. Теперь жители могут без проблем вызвать скорую помощь, такси, а также заказывать продукты на дом. Кроме того, стало проще выезжать на работу.

Решение этой ситуации стало возможным благодаря настойчивости местных жителей. С 2019 года председатель садоводческого некоммерческого товарищества активно обращалась в различные инстанции с просьбой решить проблему. На тот момент дорога имела статус бесхозной, что осложняло вопрос с ремонтом. В итоге приняли решение взять ее на муниципальный баланс и включить в план по благоустройству.

Таким образом, благодаря совместным усилиям жителей и местных властей удалось решить многолетнюю проблему, значительно улучшив качество жизни в садоводческих товариществах. Теперь жители могут беспрепятственно пользоваться всеми необходимыми услугами и с комфортом добираться до места работы.