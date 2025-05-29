Дорогу отремонтировали на улице Солнечной в Черноголовке

Ремонтные работы были выполнены сотрудниками профильной дорожно-коммунальной службы, которые уложили новое асфальтовое покрытие на въезде во двор. Этот участок дороги ранее находился в неудовлетворительном состоянии — жители неоднократно обращались в администрацию с жалобами на многочисленные ямы и выбоины, которые затрудняли проезд и создавали риск повреждения автомобилей.

Благодаря своевременному ремонту подъезд к дому № 2, а также к соседним жилым зданиям, где проживает несколько тысяч человек, стал более безопасным. Помимо ремонта на въезде в двор дома № 2, в районе Солнечной улицы были обновлены и другие дорожные участки. Новый асфальт уложили у дома № 4 на той же улице, а также во дворах на улице Береговой.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Юрий Русаков сообщил, что на данный момент план ремонта дорог во дворах и на основных трассах на следующий год еще не сформирован. Однако в текущем сезоне запланирован небольшой ямочный ремонт по всему округу.