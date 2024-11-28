Дорогу от Дубровиц до лагеря «Мечта» в Подольске расширят до двух полос

В Подольске продолжается капитальный ремонт дороги «Дубровицы — б/о „Мечта“». Подрядчик начал делать основание дороги из песка и щебня, чтобы расширить проезжую часть до двух полос.
В планах — расширение проезжей части, установка четырех новых автобусных остановок, освещения, водопропускных труб и тротуаров. Также здесь поставят дорожные знаки и нанесут разметку. Обновления сделают движение на участке более безопасным.
Работы ведутся по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Модернизация участка увеличит пропускную способность дороги. Подрядчик должен управиться в 2025 году.
Московская областная госэкспертиза заключила, что прежняя дорога имела одну полосу движения с шириной проезжей части в 4,5 метра. Укрепления полосы разрушились, а обочины не были спланированы. Интенсивность движения не соответствовала реальному потоку автомобилей. После ремонта увеличится транспортная доступность до населенных пунктов.