Дорогу от Дубровиц до лагеря «Мечта» в Подольске расширят до двух полос

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

В Подольске продолжается капитальный ремонт дороги «Дубровицы — б/о „Мечта“». Подрядчик начал делать основание дороги из песка и щебня, чтобы расширить проезжую часть до двух полос.

В планах — расширение проезжей части, установка четырех новых автобусных остановок, освещения, водопропускных труб и тротуаров. Также здесь поставят дорожные знаки и нанесут разметку. Обновления сделают движение на участке более безопасным.

Работы ведутся по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Модернизация участка увеличит пропускную способность дороги. Подрядчик должен управиться в 2025 году.

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
1/4
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
2/4
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
3/4
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
4/4

Московская областная госэкспертиза заключила, что прежняя дорога имела одну полосу движения с шириной проезжей части в 4,5 метра. Укрепления полосы разрушились, а обочины не были спланированы. Интенсивность движения не соответствовала реальному потоку автомобилей. После ремонта увеличится транспортная доступность до населенных пунктов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте