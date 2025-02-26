Дорогу от Дубровиц до базы отдыха отремонтируют в Подольске

В Подольске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют дорогу от Дубровиц до базы отдыха «Мечта». В Минтрансе Подмосковья сообщили, что рабочие уже начали разбирать асфальтобетонное покрытие.

Специалисты также приступили к созданию котлована, монтажу оборудования для труб и планировке откосов.

После капитального ремонта будут созданы двухполосная освещенная дорога протяженностью более четырех километров и тротуар для пешеходов. Автомобилисты смогут безопасно и комфортно добираться до усадьбы Дубровицы, а также до Новой Москвы.

Работы планируют завершить весной.