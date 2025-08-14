Дорогу от Дубровиц до базы отдыха «Мечта» капитально отремонтировали в Подольске

Капитальный ремонт региональной дороги «Дубровицы — б/о Мечта» завершили в Подольске. По обновленному пути будут следовать более шести тысяч водителей ежедневно, рассказали в подмосковном Минтрансе.

«Основные работы на дороге от Дубровиц до базы отдыха завершены, теперь автомобилисты могут с комфортом ездить по двухполосной дороге длиной более четырех километров до знаковой достопримечательности — усадьбы „Дубровицы“, а также Дубровицкого леса, Детско-юношеского оздоровительного центра „Мечта“, других населенных пунктов и Новой Москвы», — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Специалисты обновили дорожное полотно, нанесли разметку и установили барьерные ограждения. Также были организованы автобусные остановки с павильонами.

Особое внимание дорожники уделили удобству и безопасности водителей и пешеходов — вдоль пути проложили систему уличного освещения и тротуар.