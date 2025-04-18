Дорогу от Чапаевки до поселка Новый городок в Одинцове отремонтируют в 2025 году

Масштабный ремонт дорожного покрытия протяженностью более четырех километров продолжают на участке, соединяющем деревню Чапаевка и поселок Новый городок. Эти работы ведут специалисты компании «Мосавтодор» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Проект направлен на улучшение качества дорожной инфраструктуры в Московской области. Важной особенностью данного ремонта является то, что фрезеровку старого асфальта и укладку нового покрытия проводят одновременно, что значительно сокращает сроки выполнения работ. Помимо ремонта проезжей части, подрядчики планируют укрепить обочины и нанести разметку, чтобы повысить безопасность и комфорт движения.

В 2025 году в регионе запланировали масштабную замену асфальтобетонного покрытия более чем на 38 километрах дорог, что охватит 24 участка региональных трасс. В список входят центральная улица в поселке Летний отдых, дорога у поселка Кобяково, трасса, соединяющая ЦКАД с остановкой «Санаторий Поречье», а также пять участков Можайского шоссе. Кроме того, на муниципальных дорогах отремонтируют свыше 11 километров полотна на 15 участках.