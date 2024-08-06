Дорогу на Утренней улице в деревне Раздоры отремонтируют в 2025 году

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Утреннюю улицу в деревне Раздоры Одинцовского округа капитально отремонтируют. Работы начнутся в августе 2025 года.

Специалисты уже спроектировали план работ, которые проведут в Раздорах. Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева объявила конкурс на выполнение работ, связанных с инженерными изысканиями и подготовкой документов к строительству дороги.

Капремонт Утренней улицы проведут по государственной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансировать проект будут из регионального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в регионе выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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