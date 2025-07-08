Дорогу на улице Революции отремонтируют в Дрезне

В городе Дрезна стартовали масштабные работы по ремонту дороги на улице Революции. Подрядная организация уже активно приступила к реализации проекта, направленного на улучшение качества дорожного покрытия и повышение безопасности движения.

Строители выполнили демонтаж старых бордюрных камней и установили новые, укрепили обочины дороги, а также сняли изношенное асфальтовое покрытие, подготовив основание для укладки нового асфальта. В настоящее время все подготовительные работы завершены, и дорожники готовы приступить к финальному этапу — укладке нового асфальтового покрытия.

Согласно планам, завершить ремонт дороги планируется в течение ближайшей недели. Он является частью масштабной программы по улучшению дорожной инфраструктуры Орехово-Зуевского городского округа. Всего в этом году планируется отремонтировать 23 участка дорог общей протяженностью 62,1 километра.

В число наиболее значимых проектов вошли ремонт части федеральной трассы А-108 в Орехово-Зуеве, а также ремонт дороги, проходящей по улице Урицкого — Юбилейный проезд — улице Мадонская, протяженность которой составляет три километра.